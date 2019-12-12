Цього року від грипу вакцинується вдвічі більше українців



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Минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців

Із 1 жовтня від грипу вакцинувалося вдвічі більше людей, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров`я.

«Цьогоріч з 1 жовтня вакцинувалася 208 551 людина, що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. людей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені летальні випадки внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.

Протягом 49-го тижня на ГРВІ захворіли 173 365 людей, із них 69% — діти віком до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 40 010 осіб. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до 4-х років. Раніше повідомлялося, що цієї зими українців чекають дві хвилі грипу. У грудні та наприкінці січня.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в новому епідсезоні в Україні із найбільшою ймовірністю будуть циркулювати:

1) вірус, подібний A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09

2) вірус, подібний A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)

3) вірус, подібний B / Colorado / 06/2017.