«Вони перейшли межу»: Із МОЗ звільняється майже весь директорат



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Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко звільниться з Міністерства охорони здоров’я

Причиною звільнення Литовченко назвала ціннісні і світоглядні розбіжності з новим керівництвом міністерства

Керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко заявила, що до кінця року звільниться з Мінінстерства охорони здоров'я разом з практично усією командою. Про це вона написала у Facebook у п'ятницю, 6 грудня.

Йдеться про майже десятьох працівників.

«Вчора вони перейшли межу, яку я для себе ставила. Причина - ціннісні та світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу в Міністерстві охорони здоров'я. В обід майже державний секретар Міністерства охорони здоров'я (документи на її призначення без випробувального терміну вже направлені в Кабмін) подзвонила системним адміністраторам сайту (це одне з держпідприємств МОЗ) і сказала, що у них є п'ять хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду - новини, фотографії, відео - абсолютно все. Про це одразу написали в WhatsApp-групі міністерства і поінформували прес-службу (тобто мене) як відповідальних за контентний зміст сайту», - написала Литовченко.

Доручення було виконано, після чого почалася хвиля обурення у соцмережах.

За словами Литовченко, в 9 вечора їм надійшло наступне доручення: розмістити на Facebook міністерства антифейк-повідомлення, нібито стався технічний збій і всі новини з сайту зникли випадково, і ось уже сервер відремонтовано, і все знову працює.

«Це відверта брехня, про яку знає все міністерство. Я попередила, що якщо вони змушують мене брехати на сторінці міністерства, на своїй сторінці розповім правду. Вранці це добили «офіційним» повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою. Але в адмінці видно, що повідомлення опубліковано вже після новин, які ми вішали на сайті вдень. Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих і прикрити черговий свій факап «поганими державними службовцями», - продовжила Литовченко.

Ірина Литовченко також розповіла про інші проблеми, які були в МОЗ.

«Ще на першому або другому тижні роботи цього міністра мене змусили переписувати ВСІ протоколи міжнародних зустрічей і довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, «тому що Зоряна нервує». За сто днів уряду нас лякали аудитом та перевірками, труїли мене СБУ, погрожували тітушки, підсовували підсадних співробітників, давали нереалістичні доручення, що суперечать одне одному... Жодного разу моя команда не відмовилася виконувати свій обов'язок державних службовців і виконувала всі найнікчемніші задуми. Але заходити в складну реформу країни з керівництвом, яке замість підтримки і побудови команди думає тільки про власне крісло - це було б прикрим самогубством.

Паралельно міністерство обростає все більшою кількістю персонажів з неоднозначною репутацією, що чекають можливості відірвати шматочок державного бюджету: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рижак, Чумак та інші. Днями нам призначать державного секретаря, про виграш якого на конкурсі було відомо ще до його початку. Незважаючи на обіцянки Олексія Гончарука про перезавантаження, оновлення, сильний і чесний конкурс, до нас призначають екс-держслужбовця з найбільш корумпованого державного органу», - підсумувала Литовченко.

Напередодні повідомлялося, що у МОЗ хочуть забути про Супрун і її команду. Колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я заявила, що з сайту міністерства зникли всі згадки про її команду.