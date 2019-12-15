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    Суспільство

    Колишня заступниця Супрун назвала прізвище людини, яка насправді сьогодні керує українською медициною

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    Михайло Радуцький вирішує долю всієї української медицини, - Стефанишина - Колишня заступниця Супрун назвала прізвище людини, яка насправді сьогодні керує українською медициною
    Михайло Радуцький вирішує долю всієї української медицини, - Стефанишина

    Депутатка Стефанишина вважає, що міністр охорони здоров'я Скалецька - несамостійна

    Народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина стверджує, що всією українською медициною зараз керує голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

    Зокрема, депутатка в інтерв’ю «Главкому» наголосила, що після того, як 24 листопада очільник Національної служби здоров’я Олег Петренко написав заяву на звільнення, вона на засіданнях комітету піднімала питання щодо помилковості та недоцільності звільнення «одного з лідерів медичної реформи». Проте, за словами Стефанишиної, «толку від того не було».

    «Долю всієї української медицини зараз вирішує Радуцький», - запевняє Стефанишина.

    Депутатка наголосила, що попри все має на меті зробити све, щоб медична реформа продовжилася. «І щоб ніхто не думав, що він може в ручному режимі ламати реформу, повертати старі корупційні схеми або допускати до керівництва сумнівних одіозних персон однією рукою, а іншою – доводити реформаторів до звільнення», - підкреслила Стефанишина.

    Раніше повідомлялося, що Радуцький заявив, що існують особливості лікування «у представників різних рас». 

    Нагадаємо, Радуцький пройшов у парламент від партії «Слуга народу», він є засновником мережі приватних клінік «Борис», але перед походом у політику продав цей бізнес.

    Відразу після обрання його називали найімовірнішим претендентом на посаду керівника МОЗ,  але він відмовився, «тому що більше користі принесе в парламенті».

    29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

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