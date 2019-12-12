В Україні з’явилися нові лікарські професії



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В Україні змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога

МОЗ затвердило нові спеціальності: лікар-кардіолог інтервенційний, лікар-кардіолог-електрофізіолог, лікар-кардіолог дитячий і лікар-ревматолог дитячий

Міністерство охорони здоров'я внесло до Довідника кваліфікаційних характеристик професій чотири нових спеціальності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Тепер з'являться нові спеціальності - лікар-кардіолог інтервенційний, лікар-кардіолог-електрофізіолог, лікар-кардіолог дитячий і лікар-ревматолог дитячий.

Зазначається, що також змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога.

«Впровадження нових спеціальностей дозволить простіше освоювати і застосовувати на практиці ефективні сучасні підходи в лікуванні поширених серцево-судинних захворювань», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на цей час ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів із симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанного втручання стають обов'язковими.

В Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години сім днів на тиждень, 365 днів на рік) і оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти з гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування.

Зазначається, що кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога вступлять в силу 1 січня 2020 року.