  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні з’явилися нові лікарські професії

    • Розсилка
    В Україні&nbsp;змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога - В Україні з’явилися нові лікарські професії
    В Україні змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога

    МОЗ затвердило нові спеціальності: лікар-кардіолог інтервенційний, лікар-кардіолог-електрофізіолог, лікар-кардіолог дитячий і лікар-ревматолог дитячий

    Міністерство охорони здоров'я внесло до Довідника кваліфікаційних характеристик професій чотири нових спеціальності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Тепер з'являться нові спеціальності - лікар-кардіолог інтервенційний, лікар-кардіолог-електрофізіолог, лікар-кардіолог дитячий і лікар-ревматолог дитячий.

    Зазначається, що також змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога.

    «Впровадження нових спеціальностей дозволить простіше освоювати і застосовувати на практиці ефективні сучасні підходи в лікуванні поширених серцево-судинних захворювань», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, на цей час ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів із симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанного втручання стають обов'язковими.

    В Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години сім днів на тиждень, 365 днів на рік) і оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти з гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування.

    Зазначається, що кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога вступлять в силу 1 січня 2020 року.

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ