На кордоні із Польщею зникли автомобільні черги

Термін очікування перетину кордону на пунктах Гребінне, Корчова, Медика позначається як «0 годин 00 хвилин»

На сайті Державної прикордонної служби України 12 лютого не відображено жодної черги в контрольно-пропускних пунктах на кордоні із Польщею. В той же час на сайті прикордонної служби Республіка Польща термін очікування перетину кордону на пунктах Гребінне, Корчова, Медика позначався як «0 годин 00 хвилин» «Якщо



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Термін очікування перетину кордону на пунктах Гребінне, Корчова, Медика позначається як «0 годин 00 хвилин»

На сайті Державної прикордонної служби України 12 лютого не відображено жодної черги в контрольно-пропускних пунктах на кордоні із Польщею.

В той же час на сайті прикордонної служби Республіка Польща термін очікування перетину кордону на пунктах Гребінне, Корчова, Медика позначався як «0 годин 00 хвилин»

«Якщо вірити вітчизняному та польському онлайн сервісам, то черг на пунктах пропуску між Україною та Польщею практично немає, - коментує ситуацію Андрій Саварець, експерт з правових питань Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна - Безумовно, може грає фактор понеділка, і цю ситуацію потрібно буде моніторити і далі. Але сьогоднішній стан справ обнадійливий».

Як повідомлялося, сьогодні ввечері Михайла Саакашвілі депортували з України в Польщу.