На кордоні України і Молдови відкрився ще один спільний пункт перетину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна відкрила на кордоні з Молдовою спільний пункт пропуску Фото: KP.md

На східному кордоні планують запровадити спільний контроль

На КПП Отачь-Могилів–Подільський запроваджується спільний контроль молдавською та українською стороною.

Про це повідомляє агентство Moldpres.

Повідомляється, що в пункті пропуску діє «єдине вікно» для контролю за пересуванням людей і товарів.

Згідно з Міжурядовою угодою між Республікою Молдова і Україною, підписаною 6 жовтня 2017 року, планується ввести спільний контроль на всіх пунктах пропуску на східному кордоні.

Наразі прикордонний контроль в режимі «єдиного вікна» працює на шести митних постах, а саме: «Крива-Мамалига», «Ларга-Кельмень», «Бричани-Россохани», «Джурджулешти-Рені», «Первомайськ-Кучурган» і «Паланка-Майяки-Удобне».

Раніше повідомлялося про те, що Польща і Україна планують запустити п’ять нових пунктів пропуску.