На кордоні України і Молдови відкрився ще один спільний пункт перетину
На східному кордоні планують запровадити спільний контроль
На КПП Отачь-Могилів–Подільський запроваджується спільний контроль молдавською та українською стороною.
Про це повідомляє агентство Moldpres.
Повідомляється, що в пункті пропуску діє «єдине вікно» для контролю за пересуванням людей і товарів.
Згідно з Міжурядовою угодою між Республікою Молдова і Україною, підписаною 6 жовтня 2017 року, планується ввести спільний контроль на всіх пунктах пропуску на східному кордоні.
Наразі прикордонний контроль в режимі «єдиного вікна» працює на шести митних постах, а саме: «Крива-Мамалига», «Ларга-Кельмень», «Бричани-Россохани», «Джурджулешти-Рені», «Первомайськ-Кучурган» і «Паланка-Майяки-Удобне».
Раніше повідомлялося про те, що Польща і Україна планують запустити п’ять нових пунктів пропуску.