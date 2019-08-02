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    На кордоні України і Молдови відкрився ще один спільний пункт перетину

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    Україна відкрила на кордоні з Молдовою спільний пункт пропуску - На кордоні України і Молдови відкрився ще один спільний пункт перетину
    Україна відкрила на кордоні з Молдовою спільний пункт пропуску
    Фото: KP.md

    На східному кордоні планують запровадити спільний контроль

    На КПП Отачь-Могилів–Подільський запроваджується спільний контроль молдавською та українською стороною.

    Про це повідомляє агентство Moldpres.

    Повідомляється, що в пункті пропуску діє «єдине вікно» для контролю за пересуванням людей і товарів.

    Згідно з Міжурядовою угодою між Республікою Молдова і Україною, підписаною 6 жовтня 2017 року, планується ввести спільний контроль на всіх пунктах пропуску на східному кордоні.

    Наразі прикордонний контроль в режимі «єдиного вікна» працює на шести митних постах, а саме: «Крива-Мамалига», «Ларга-Кельмень», «Бричани-Россохани», «Джурджулешти-Рені», «Первомайськ-Кучурган» і «Паланка-Майяки-Удобне».

    Раніше повідомлялося про те, що Польща і Україна планують запустити п’ять нових пунктів пропуску. 

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