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    На кордоні України з Росією запрацював біометричний контроль

    Українські мобільні пункти біометричного контролю на адмінмежі з анексованим Кримом почнуть повноцінно працювати з 1 січня.
    Сьогодні, 27 грудня, на кордоні з Російською Федерацією запрацювали у тестовому режимі мобільні комплекси біометричного контролю. Як повідомив раніше помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, 27 числа у тестовому варіанті прикордонники спробують використовувати мобільні комплекси біометричного контролю на різних ділянках
    • Сьогодні, 08:33
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    Біометричний контроль на кордоні
    Біометричний контроль на кордоні

    Українські мобільні пункти біометричного контролю на адмінмежі з анексованим Кримом почнуть повноцінно працювати з 1 січня.

    Сьогодні, 27 грудня, на кордоні з Російською Федерацією запрацювали у тестовому режимі мобільні комплекси біометричного контролю.

    Як повідомив раніше помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, 27 числа у тестовому варіанті прикордонники спробують використовувати мобільні комплекси біометричного контролю на різних ділянках україно-російського кордону для того, щоб протестувати саму систему, подивитись готовність робочих місць до більш масштабного старту, який відбудеться з 1 січня.

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    Мобільні комплекси будуть використовуватись на україно-російській ділянці кордону в основних пунктах пропуску: Гоптівка на Харківщині, Бачевськ на Сумщині – там, де розташовані основні стратегічні магістралі, а також і в інших місцях, щоб подивитись як працює зв’язок та як працюють комунікації.

    Українські мобільні пункти біометричного контролю почнуть повноцінно працювати з 1 січня. 

    Перевірка біометричних даних не торкнеться громадян України, які проживають у Криму.

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    Держприкордонслужба
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