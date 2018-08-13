На кордоні з Росією затримали українців, які несли під одягом 3 млн рублів



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Фото: ДПСУ

Випадок стався у пункті пропуску «Гоптівка»

Троє українців під одягом намагалися перенести до Росії понад три мільйони рублів.

Про це 13 серпня повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Прикордонники Харківського загону спільно з працівниками ДФС виявили велику суму прихованих грошових коштів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що випадок стався у пункті пропуску «Гоптівка».

«Два чоловіки та жінка 1984, 1952 та 1958 років народження, прямували пішки до Росії. Під час перевірки під їхнім одягом спільна оглядова група знайшла приховані 3 185 000 рублів РФ та 100 доларів», - заявили в ДПСУ.

Зазначається, що еквівалент виявлених коштів склав понад 1 млн 305 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що служитель Києво-Печерської лаври, їдучи до Росії в поїзді «Київ-Москва», переміщував через митний кордон України не задекларовані валютні цінності - у нього було вилучено 52 700 доларів. Суд конфіскував гроші, які священик Києво-Печерської лаври намагався перевезти до Росії.