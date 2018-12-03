На кордоні з Росією затримали українця зі стародруками



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Наразі виявлені книги, які можливо становлять культурну чи історичну цінність, вилучені

У пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби попередили спробу вивезенню з України старовинних книг видання початку минулого століття.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Оглядаючи мікроавтобус Renault, на якому виїжджав до Російської Федерації наш співвітчизник, прикордонний наряд в багажному відділенні транспортного засобу серед інших речей водія виявив дві старовинні книги 1909 року видання», - йдеться у повідомленні.

Наразі виявлені книги, які можливо становлять культурну чи історичну цінність, вилучені.

На правопорушника складені адміністративні матеріали.



