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    На кордоні з Росією затримано партію контрабандних ліків (відео)

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    Затримані на кордоні з Росією медикаменти - На кордоні з Росією затримано партію контрабандних ліків (відео)
    Затримані на кордоні з Росією медикаменти
    Фото: Державна прикордонна служба

    Загальна сумі вилученого товару – 193 тисячі гривень

    Спробу контрабандного провезення в Україну медичних препаратів та товарів ширвжитку припинено прикордонниками Луганського загону спільно з працівниками митної служби на пункті пропуску «Мілове».

    Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, під час перевірки на смузі руху «зелений коридор» автомобіля Volkswagen Caddy, яким намагався виїхати до Росії 46-річний громадянин України, у прикордонників виникли підозри щодо можливих сторонніх прихованих вкладень в автівці.

    Автомобіль направили на додатковий огляд і вже через декілька хвилин, заглянувши під обшивку дверцят, правоохоронці зрозуміли, що не прогадали. «Volkswagen» був повністю набитий різними медичними препаратами, автозапчастинами, взуттям та товарами будівельного призначення.

    Співробітники митниці на водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю». Окрім штрафу, українець позбувся товару та свого Volkswagen Caddy.

    Загальна сума оцінки вилученого автомобіля та товару склала понад 193 тисячі гривень.

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    Теги: контрабанда Держприкордонслужба Луганщина кордон
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