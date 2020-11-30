Парфуми, коштовні годинники та Covid-тести: з Росії везли в Україну контрабанду на 9 млн грн

Чотири невідомих покинули 12 картонних ящиків з контрабандою і втекли до Росії

Прикордонники відділу «Велика Писарівка» та оперативно-розшукового відділу «Краснопілля» Сумського загону під час патрулювання помітили на березі Ворскли біля села Олександрівка чотирьох осіб, які з вантажем направлялися у бік України. Після наказу зупинитися, невідомі покинули свої ноші і втекли на територію Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що у 12 картонних ящиках було виявлено велику кількість медичних засобів, у тому числі і Covid-тестів.

«Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу «люкс» – «Hublot», ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії «Patek Philippe», два флакони парфумів «Accento Sospiro» та «Sospiro Opera», а також чотири футляри для зберігання елітних годинників», ─ повідомляють прикордонники.

Наголошується, що наразі товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.