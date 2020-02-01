На Луганщині багатодітна мати заморила голодом 7-місячне немовля



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До суду направлено позов про позбавлення матері батьківських прав

У тому, що сталося, підозрюють мати дитини. До суду вже скеровано позов про позбавлення жінки батьківських прав. Мати своєї вини не визнає.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Луганської області.

«За висновком судово-медичної експертизи, смерть немовляти настала внаслідок кахексії, зумовленої недостатністю харчування», — йдеться у повідомленні.

Невиконання своїх обов’язків по догляду за дитиною 40-річна жінка заперечила. За її словами, дівчинка народилася здоровою, їй зроблені усі необхідні щеплення, на хронічні захворювання не страждала. За матеріалами слідства, у день смерті матір залишила немовля разом з старшими дітьми та пішла у справах. Коли повернулася — знайшла дитину без ознак життя та викликала швидку.

Надавши оцінку зібраним доказам, які вказують на вину матері, 31 січня 2020 року їй повідомлено про підозру за ст. 166 К К України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Як зазначається, на утриманні жінки перебували ще п’ятеро малолітніх дітей. Наразі вони знаходяться на лікуванні у медичних закладах. До суду направлено позов про позбавлення матері батьківських прав. Наразі досудове розслідування триває.

З’ясовуються усі важливі у кримінальному провадженні обставини. Жінці загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.