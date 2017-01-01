На Луганщині чоловік підірвався на розтяжці
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Пенсіонер підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»
У Луганській області у с. Катеринівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяни Погукай у Facebook.
«Вчора, у так званій «сірій зоні», що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району, на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пенсіонер доглядав за сусіднім домом, біля якого і підірвався на розтяжці. Наразі вирішується питання про відкриття справи за ст. 258 КК України «Терористичний акт».