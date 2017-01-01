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    На Луганщині чоловік підірвався на розтяжці

    Пенсіонер підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»
    У Луганській області у с. Катеринівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяни Погукай у Facebook. «Вчора, у так званій «сірій зоні», що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району,
    • Сьогодні, 12:40
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    Пенсіонер підірвався на вибуховому пристрої у «сірій зоні»

    У Луганській області у с. Катеринівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяни Погукай у Facebook.

    «Вчора, у так званій «сірій зоні», що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району, на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, пенсіонер доглядав за сусіднім домом, біля якого і підірвався на розтяжці. Наразі вирішується питання про відкриття справи за ст. 258 КК України «Терористичний акт».

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