На Луганщині під час відпустки вбили військового



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Жінка і двоє чоловіків завдали військовому несумісні з життям травми

У Луганській області поліцейські затримали двох чоловіків та жінку, які підозрюються у вбивстві 39-річного військового, учасника бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє поліція Луганщини.

До поліції звернувся 65-річний батько загиблого. Він розповів, що біля свого домоволодіння виявив тіло сина, який нещодавно приїхав у Лисичанськ, аби провідати батьків.

Під час огляду місця події поліцейські виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження.

Речниця Лисичанського відділення поліції Ірина Дербеньова повідомила телеканалу UA: Донбас, що загиблий — військовослужбовець ЗСУ.

В ході слідства поліцейські встановили осіб, які підозрюються у скоєнні злочину: правоохоронці затримали 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків, місцевих мешканців.

Затримані спочатку заперечували свою причетність, однак «під тиском доказів» зізнались у скоєному.

Зі слів підозрюваних, під час вживання алкоголю загиблим, між ними виник конфлікт. У результаті чого зловмисники завдали військовому несумісні з життям травми.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).