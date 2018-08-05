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    На Луганщині під час відпустки вбили військового

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    На Луганщині під час відпустки вбили військового

    Жінка і двоє чоловіків завдали військовому несумісні з життям травми

    У Луганській області поліцейські затримали двох чоловіків та жінку, які підозрюються у вбивстві 39-річного військового, учасника бойових дій на Донбасі.

    Про це повідомляє поліція Луганщини.

    До поліції звернувся 65-річний батько загиблого. Він розповів, що біля свого домоволодіння виявив тіло сина, який нещодавно приїхав у Лисичанськ, аби провідати батьків.

    Під час огляду місця події поліцейські виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження.

    Речниця Лисичанського відділення поліції Ірина Дербеньова повідомила телеканалу UA: Донбас, що загиблий — військовослужбовець ЗСУ.

    В ході слідства поліцейські встановили осіб, які підозрюються у скоєнні злочину: правоохоронці затримали 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків, місцевих мешканців.

    Затримані спочатку заперечували свою причетність, однак «під тиском доказів» зізнались у скоєному.

    Зі слів підозрюваних, під час вживання алкоголю загиблим, між ними виник конфлікт. У результаті чого зловмисники завдали військовому несумісні з життям травми.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

    Донбас ЗСУ вбивство
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