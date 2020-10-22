На Луганщині почали діяти додаткові тимчасові режимні обмеження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У районах забороняється перебування осіб в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля державного кордону на відстані до 200 метрів

На Луганщині для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму в дію вступили додаткові тимчасові режимні обмеження в межах Станично-Луганського, Біловодського, Міловського, Марківського, Новопсковського, Білокуракінського, Троїцького, Старобільського контрольованих прикордонних районів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Режимні обмеження, встановлені наказом начальника Луганського прикордонного загону, залишатимуться до 31 грудня 2020 року.

Зазначено, що у визначених районах забороняється: перебування осіб в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля державного кордону на відстані до 200 метрів, за винятком представників правоохоронних органів, осіб, які проводять сільськогосподарські роботи за списками робітників та техніки, погодженими з підрозділами Держприкордонслужби України, та осіб, місце проживання яких зареєстровано, постійно проживають, мають письмове запрошення близьких родичів.

Забороняється в’їзд та перебування осіб в смузі місцевості від державного кордону в межах прикордонної смути, провадження робіт. Ці обмеження не застосовуються до осіб, які займаються сільськогосподарською діяльністю на власних (орендованих) земельних ділянках (паях), що знаходяться в цій смузі, виключно у разі завчасного інформування підрозділ охорони державного кордону про намір проведення таких робіт.

Також додаткові режимні обмеження запроваджені і в межах населеного пункту Мілове. Зокрема, підхід (перебування) осіб, окрім представників правоохоронних органів, до загороджувального паркану на державному кордоні по вулицям Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожня, Робоча, Оборонна смт Мілове, ближче, ніж на 5 метрів. Перебування іноземців та осіб без громадянства на вулиці Дружби Народів смт Мілове тощо.

Державна прикордонна служба нагадує громадянам, що порушення вказаних додаткових режимних обмежень тягне за собою адміністративну відповідальність.