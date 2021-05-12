На Луганщині шкільна бійка завершилась різаниною

Сутичка сталася на спортивному майданчику школи між двома учнями

Під час бійки школяр вдарив іншого учня кухонним ножем

У Луганській області на території школи в місті Привілля сталася сутичка між дітьми. В результаті дитина отримала ножове поранення. Про це повідомила прессекретар поліції області Тетяна Погукай.

Сутичка сталася на спортивному майданчику школи між двома учнями. 13-річний семикласник почав бити 12-річного учня 5-го класу. Молодший дістав кухонний ніж та двічі вдарив кривдника.

Встановлено, що ніж він приніс аби вирізати рогатки.

Потерпілий підліток знаходиться в лікарні, його життю загрози немає.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження». На місці події працюють поліцейські.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 (РФ) колишній її учень влаштував стрілянину. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

Також сьогодні повідомлялося, що киянин з ножем накинувся на перехожих за зауваження щодо вигулу собаки.