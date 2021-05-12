Після теракту в Казані у школах Києва може з’явитися нова система сигналізації

Наразі кожен заклад освіти столиці оснащено охоронно-тривожною сигналізацією та камерами відеоспостереження

Усі школи Києва обладнані «тривожними кнопками». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

«Світова практика показує, що там, де безпеці в закладах освіти приділяють мало уваги, збільшуються трагічні випадки», – зазначив посадовець.

За його словами, кожен заклад освіти столиці оснащено охоронно-тривожною сигналізацією та камерами відеоспостереження.

«Приміщення ж знаходяться під охороною відповідальних осіб, які не пропускають сторонніх. Окрім того, території деяких шкіл, де найчастіше фіксують випадки порушення громадського порядку, додатково патрулює муніципальна охорона. У планах – розширити зону патрулювання на всі заклади міста», – повідомив Мондриївський.

Крім того, наразі столична влада працює над впровадженням нової автоматизованої системи сигналізації з датчиками руху, яка унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти, зокрема, у нічний та позаробочий час.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23 осіб.