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    Черговий гучний скандал у «Слузі народу». Нардеп Куницький лобіює та рекламує свій бізнес у парламенті

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    <span>На початку червня 2020 року на багатьох київських заправках для електромобілів з&rsquo;явилися зображення з Олександром Куницьким</span> - Черговий гучний скандал у «Слузі народу». Нардеп Куницький лобіює та рекламує свій бізнес у парламенті
    На початку червня 2020 року на багатьох київських заправках для електромобілів з’явилися зображення з Олександром Куницьким

    Куницький в статусі депутата тиснув на правоохоронців, аби ті припинили кримінальне провадження

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Куницький всупереч закону користується своїми повноваженнями у приватних інтересах та в інтересах пов’язаного з ним бізнесу. Про це повідомлеяє програма розслідувань «Схеми». Журналісти оприлюднили докази порушень закону депутатом, обраного до парламенту від Харкова. Усі факти підтверджені документально.

    Зокрема, журналісти встановили, що народний обранець допомагав пов'язаній з ним фірмі «Автоентерпрайз». Куницький користувався своїм правом депутатського звернення, щоб «врятувати» згадану компанію від кримінального провадження, намагався встановити її електрозаправки біля самої Ради і навіть подавав законопроєкти в інтересах конкретного бізнесу.
    Вишенька на торті – депутат навіть торгував своїм обличчям заради цієї фірми. Він рекламує її на електрозаправках, які вона встановлює. 

    На головній сторінці цієї компанії парламентар також заохочує стати його «партнером» та «разом із ним» інвестувати в «Автоентерпрайз» - харківську компанію, яка займається ввезенням електроавтомобілів з-за кордону, для продажу та надання в оренду; їхній ремонт; виготовлення зарядного обладнання для електрокарів; встановлення та обслуговування електрозарядних станцій та організація послуг таксі з «електро-автопарком». На українському ринку «електрозаправок» наразі це – найбільший гравець. 

    Сам Куницький у структурі власності цих компаній формально ніколи не фігурував. До походу в парламент він отримував тут зарплату, а також фінансово взаємодіяв із цим бізнесом як фізична особа-підприємець.

    При цьому, Куницький ніколи не приховував, навпаки, багато разів публічно асоціював себе з групою компаній «Автоентерпрайз» та виступав від її імені.

     Детальніше читайте тут: «ZPSanek: ЗЕ-бізнес». Як блогер-депутат Куницький використовує мандат «слуги народу» в інтересах власного бізнесу?


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