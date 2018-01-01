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    На Луганщині три людини насмерть отруїлися чадним газом

    За минулу добу в Україні сталося 114 пожеж
    Тіла трьох бездиханних осіб виявлені минулим днем в приватному житловому будинку в місті Сватове, Луганської області. Про це повідомили співробітники чергової зміни Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як зазначили рятувальники, тіла трьох осіб були виявлені вчора вдень по вулиці Першотравнева-Набережна. За попередніми висновками
    • Сьогодні, 11:50
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    За минулу добу в Україні сталося 114 пожеж

    Тіла трьох бездиханних осіб виявлені минулим днем в приватному житловому будинку в місті Сватове, Луганської області. Про це повідомили співробітники чергової зміни Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як зазначили рятувальники, тіла трьох осіб були виявлені вчора вдень по вулиці Першотравнева-Набережна.

    За попередніми висновками експертів, причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. При цьому ознак пожежі в будинку не виявлено.

    Як також повідомили в ДержНС, всього за минулу добу в Україні сталося 114 пожеж. У вогні загинули 6 і постраждали 5 осіб. Завдяки діям пожежних розрахунків були врятовані 2 людей.

    Джерело: Українські новини

    Луганщина отруєння рятувальники
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