На Луганщині три людини насмерть отруїлися чадним газом

За минулу добу в Україні сталося 114 пожеж

Тіла трьох бездиханних осіб виявлені минулим днем в приватному житловому будинку в місті Сватове, Луганської області. Про це повідомили співробітники чергової зміни Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як зазначили рятувальники, тіла трьох осіб були виявлені вчора вдень по вулиці Першотравнева-Набережна. За попередніми висновками



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За минулу добу в Україні сталося 114 пожеж

Тіла трьох бездиханних осіб виявлені минулим днем в приватному житловому будинку в місті Сватове, Луганської області. Про це повідомили співробітники чергової зміни Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як зазначили рятувальники, тіла трьох осіб були виявлені вчора вдень по вулиці Першотравнева-Набережна.

За попередніми висновками експертів, причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. При цьому ознак пожежі в будинку не виявлено.

Як також повідомили в ДержНС, всього за минулу добу в Україні сталося 114 пожеж. У вогні загинули 6 і постраждали 5 осіб. Завдяки діям пожежних розрахунків були врятовані 2 людей.

Джерело: Українські новини