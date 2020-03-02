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    На Луганщині від ракетного обстрілу загинув сержант Сергій Руських

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    Сергій Руських &ndash;&nbsp;перша бойова втрата Об&rsquo;єднаних сил у березні&nbsp;2020 року - На Луганщині від ракетного обстрілу загинув сержант Сергій Руських
    Сергій Руських – перша бойова втрата Об’єднаних сил у березні 2020 року

    Сергію Руських із Маріуполя був 41 рік

    Стало відоме ім’я військовослужбовця, який загинув у неділю, 1 березня, на Луганщині. Це сержант Сергій Руських із 46-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

    Про втрату поінформувала пресслужба підрозділу.

    «З великим сумом повідомляємо, що сьогодні, в районі проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець 46-ї окремої десантно-штурмової бригади сержант Руських. Сергій Миколайович народився 31 січня 1979 року у Маріуполі та боронив рідний Донбас з 2018 року», – ідеться в дописі 46-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

    Удома на 41-річного воїна чекали батьки, дружина та маленька дитина.

    Військовослужбовці 46-ї бригади висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого героя.

    «Вічна слава полеглому бійцю! Ми зробимо все можливе, аби його жертва не була марною!» – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, пресцентр штабу Об’єднаних сил повідомляв про загибель воїна в Станично-Луганському районі Луганської області, біля села Нижньотепле, коли російські окупанти вразили з ПТРК автомобіль Збройних сил України на відстані майже 3,5 км від лінії зіткнення. Внаслідок цієї атаки 1 березня один український військовий загинув, ще четверо – отримали поранення й контузії.

    «Під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле російські окупанти помітили наш автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє наших захисників отримали поранення, а ще двоє – бойове ураження», – ішлося в повідомленні.

    «Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком імовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина», – зазначили в пресцентрі Об’єднаних сил.

    Сергій Руських – перша бойова втрата Об’єднаних сил у березні 2020 року.

     

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