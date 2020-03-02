Бойовики на Донбасі посилили обстріли: загинув військовий, ще семеро поранено



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

1 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два чоловіки отримали бойове ураження.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме:

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським – зі 120-мм мінометів – 12 мін.

Вчора, 1 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два чоловіки отримали бойове ураження.

З початком цієї доби, 2 березня, російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисникам населеного пункту Мар’їнка, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». За поточну добу втрат немає.