На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджені житлові будинки (фото)



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Незаконні збройні формування знову обстріляли прифронтові райони Луганщини Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області © Офіційний сайт Національної поліції

Факт обстрілу у м. Золоте-4 був кваліфікований за статтею 258 КК України «Терористичний акт»

На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.

Про це 16 квітня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

«Незаконні збройні формування знову обстріляли прифронтові райони Луганщини. Внаслідок обстрілу м. Золоте-4 Попаснянського району пошкоджено три приватні будинки по вул. Студентська та будинок по вул. Нахімова», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за статтею 258 КК України «Терористичний акт».

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому Луганської області, в результаті були пошкоджені будинок та квартира.