Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому на Луганщині



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Наслідки обстрілів

Обстріл тривав півтори години

Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому Луганської області, в результаті були пошкоджені будинок та квартира.

Про це повідомляє у Facebook глава військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченк.

За його словами, обстріл тривав у п’ятницю півтори години.

«Постраждали квартира і будинок по вул. 1 Вольна і Молодіжна. Серед громадян, дякувати Богу, постраждалих нема», - зазначив він.

Він додав, що у суботу зранку робітники військово-цивільної адміністрації складуть відповідні акти для допомоги господарям пошкодженого житла.

«Стодвадцятка мало не зруйнувала міст, який з’єднує Гірське і Золоте, метрів на п’ять вперед і міст вже не був би придатним до використання», - написав Ільченко.

Нагадаємо, на Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 29 березня, загинув український військовослужбовець.