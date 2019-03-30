  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому на Луганщині

    • Розсилка
    Наслідки обстрілів - Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому на Луганщині
    Наслідки обстрілів

    Обстріл тривав півтори години

    Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому Луганської області, в результаті були пошкоджені будинок та квартира.

    Про це повідомляє у Facebook глава військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченк.

    За його словами, обстріл тривав у п’ятницю півтори години.

    «Постраждали квартира і будинок по вул. 1 Вольна і Молодіжна. Серед громадян, дякувати Богу, постраждалих нема», - зазначив він.

    Він додав, що у суботу зранку робітники військово-цивільної адміністрації складуть відповідні акти для допомоги господарям пошкодженого житла.

    «Стодвадцятка мало не зруйнувала міст, який з’єднує Гірське і Золоте, метрів на п’ять вперед і міст вже не був би придатним до використання», - написав Ільченко.

    Нагадаємо, на Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 29 березня, загинув український військовослужбовець.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Луганщина обстріл міст будинок квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ