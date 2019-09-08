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    На Львівщині через африканську чуму утилізували майже 73 тис. туш свиней

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    На даний момент, утилізовано майже 73 тис. туш - На Львівщині через африканську чуму утилізували майже 73 тис. туш свиней
    На даний момент, утилізовано майже 73 тис. туш

    Скотомогильник облаштований на площі 2040 кв. м

    У Львівській області через спалах африканської чуми свиней на підприємстві «Галичина-Захід» утилізували майже 73 тис. туш. Повідомляється, що всього облаштовано дев'ять котлованів для утилізації свиней.

    Скотомогильник облаштований на площі 2040 кв. м. В роботах з утилізації задіяні 232 людини і 30 одиниць техніки.

    Раніше повідомлялося, що у Львівській області африканської чуми утилізували 41 тис. 492 свинячі туші.

    Нагадаємо, у Львівській області в рамках карантинно-обмежувальних заходів через спалахи африканської чуми свиней на ветеринарно-поліцейських постах будуть працювати військовослужбовці Нацгвардії.

    Джерело: Українські новини

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