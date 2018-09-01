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    На Львівщині двоє зловмисників викрали автомобіль разом із власником

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    На Львівщині двоє зловмисників викрали автомобіль разом із власником

    Викрадачі викинули потерпілих з салону авто у сусідньому селі, а самі поїхали далі

    У Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині затримали двох зловмисників, які побили власника автомобіля, заштовхали його разом з другом в транспортний засіб і втекли на ньому. Потерпілих викинули з салону у сусідньому селі, а самі поїхали далі.

    Про це повідомляє поліція Львівщини.

    Випадок трапився ще 29 серпня. 25-річний мешканець району повідомив у Кам’янка-Бузький відділ поліції, що близько 00:30 двоє осіб побили його та відібрали автомобіль Volkswagen Golf

    «Заявник разом з товаришем сиділи в автомобілі, коли на них напали зловмисники. Вони побили їх та пересадили на заднє сидіння «Фольксвагена». У сусідньому селі власника авто та його товариша нападники викинули з салону, а самі поїхали», ‒ йдеться у повідомленні.

    Поліцейські встановили підозрюваних ‒ це двоє мешканців Кам’янка-Бузького району віком 23 та 25 років. Вони мають судимість за майнові злочини.

    Зловмисників взяли під варту та повідомили їм про підозру у скоєнні злочину. За ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої.

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