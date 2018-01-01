На Львівщині маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом, є постраждалі

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Mercedes Vito та двоє пасажирок автобуса

На Львівщині маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом, у результаті ДТП троє людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівські області. Зазначається, що ДТП сталася між селами Бовдури та Білявці. Як попередньо встановили поліцейські, автомобіль Mercedes Vito під керуванням 37-річного жителя Рівненської області зіткнувся з



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Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Mercedes Vito та двоє пасажирок автобуса

На Львівщині маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом, у результаті ДТП троє людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівські області.

Зазначається, що ДТП сталася між селами Бовдури та Білявці. Як попередньо встановили поліцейські, автомобіль Mercedes Vito під керуванням 37-річного жителя Рівненської області зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes 6090 сполученням «Броди – Бовдури» під керуванням 57-річного жителя Радехівського району.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Mercedes Vito та двоє пасажирок автобуса, мешканки Бродівського району віком 53 та 24 роки.

Поліцейські встановлюють обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на початку лютого на Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою.