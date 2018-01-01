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    На Львівщині на хабарі затримали заступника одного з міських голів

    За хабар заступник мера пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти.
    Представники Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди заступника мера одного з міст Львівщини. Про це з посиланням на прес-службу ГУНП України у Львівський області. «Працівники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції задокументували злочинну схему
    • Сьогодні, 06:38
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    За хабар заступник мера пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти.

    Представники Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди заступника мера одного з міст Львівщини.

    Про це з посиланням на прес-службу ГУНП України у Львівський області.

    «Працівники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції задокументували злочинну схему «додаткового заробітку» заступником голови однієї з міськрад області. За вказану грошову винагороду він пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти. Правоохоронці вилучили одну тисячу доларів США, одержану в якості хабара», - розповіли в прес-службі.

    В поліції додали, що підозрюваному загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Національна поліція України кримінал Львівщина корупція в Україні хабар
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