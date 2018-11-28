На Львівщині невідомий обстрілює машини на трасі



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Один з обстріляних автомобілів Фото: Zaxid.net

Всі обстріли сталися на трасі між селами Боянець і Туринка в Жовківському районі

У Львівській області кілька водіїв повідомили про обстріл їх автомобілів з рушниці на трасі між селами Боянець і Туринка в Жовківському районі.

Про це повідомляє Захід.net.

Як розповіла прес-секретар регіонального управління Нацполіції Іванна Кутна, в поліцію звернувся чоловік. Він розповів, що в суботу, 24 листопада, його автомобіль ВАЗ-2108 обстріляли з рушниці.

За інформацією видання, інші водії в соцмережах також повідомляють про подібні випадки на трасі між селами Боянець і Туринка.

«Крім місця обстрілу, ці випадки об'єднують очевидні сліди від мисливської зброї з лівого боку автомобілів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, водій вантажівки Віктор Замлинський розповів, що в ніч на 24 листопада його автомобіль обстріляли невідомі. На фотографії помітні сліди від дробовика неподалік від вікна водія.

Житель Червонограда Володимир Гуляйгородський опублікував фото автобуса, який також нещодавно потрапив під обстріл на цій ділянці дороги. Він додав, що на момент пострілу в автобусі не було пасажирів.

Всі постраждалі від обстрілів водії відзначають, що звернулися в поліцію, проте правоохоронці підтвердили інформацію лише про одну заяву.