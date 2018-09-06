На Львівщині починається практична частина навчань Rapid Trident



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Навчання Rapid Trident триватимуть до 15 вересня

Українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни

Наймасштабніші українсько-американські навчання Rapid Trident перейшли до практичної фази.

Зазначається, що сьогодні на Яворівському полігоні військовослужбовці проведуть спільні маневри з бойовими стрільбами. За сценарієм навчань, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни.

Бійці залучатимуть бронетехніку, проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї та здійснюватимуть польоти вертольотів армійської авіації.

У міжнародних навчаннях Rapid Trident беруть участь дві з половиною тисячі військових із 14 країн. Зокрема – Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Польщі та Німеччини. Навчання триватимуть майже два тижні.