На Львівщині протестувальники заблокували дорогу до пункту пропуску

Акція спланована проти втручання у роботу митниці працівників СБУ, зазначають організатори

На Львівщині учасники акції протесту заблокували під’їзд до міжнародного пропускного пункту Рава-Руська – Гребенне. Про це повідомляє «Львівська Газета». Зазначається, що близько 30-40 осіб ходять пішохідним переходом ймовірно на знак протесту проти роботи митників. За інформацією депутата Львівської міськради



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Акція спланована проти втручання у роботу митниці працівників СБУ, зазначають організатори

На Львівщині учасники акції протесту заблокували під’їзд до міжнародного пропускного пункту Рава-Руська – Гребенне.

Про це повідомляє «Львівська Газета».

Зазначається, що близько 30-40 осіб ходять пішохідним переходом ймовірно на знак протесту проти роботи митників.

За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, протестувальники кажуть, що їм не подобається робота митниці, бо вони довго стоять, тому вийшли і перекрили дорогу.

Водночас один з організаторів акції проти нових митних правил Віктор Пехник написав у Facebook, що акція спланована проти втручання у роботу митниці працівників СБУ.

Як відомо, 10 січня зранку були перекриті дороги до «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне» та «Краковець –Корчова» у с.Роснівка (близько 10 км до пункту пропуску) Львівської митниці ДФС. Мітингувальники (близько 130 осіб) невдоволені змінами щодо оподаткування товарів, що ввозяться фізичними особами на митну територію України у ручній поклажі.

1 січня набули чинності зміни правил безмитного ввезення товарів. Відтепер безмитне ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмежується сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.