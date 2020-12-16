Британське видання внесло Підгорецький замок до списку грандіозних і занедбаних будівель

Окрім Підгорецького замку до книги потрапили також закинуті будівлі зі США, Франції, Іспанії, Японії, Аргентини та інших країн

Британське видання The Daily Mail внесло Підгорецький замок до списку грандіозних та занедбаних будівель. У рейтингу із 21 будівлі Підгорецький замок посів двадцяте місце.

«Від чудових резиденцій та аристократичних маєтків до готелів та міських садиб, на цих чудових фото зображені колись великі будівлі, покинуті та призупинені в часі. Усі вони з’являються в книзі Майкла Керрігана «Покинуті палаци». У цьому томі також пояснюються причини їхньої «загибелі», які включають політику, банкрутство, особисті трагедії, природні та техногенні катастрофи», – пишуть автори The Daily Mail.

Окрім Підгорецького замку до книги потрапили також закинуті будівлі зі США, Франції, Іспанії, Японії, Аргентини та інших країн.

Hаніше Підгорецький замок потрапив до переліку тих, які відреставрують у межах проєкту «Велике будівництво».

«Підгорецький замок із тих трьох замків, якими ми володіємо і з тих старовинних споруд є, напевно, у найгіршому стані. Загалом він може потребувати мінімально, напевно, 40 мільйонів євро», – зазначив помічник генерального директора Львівської галереї мистецтв Василь Мицько.

Нагадаємо, в Івано-Франківську почали відновлювати палацовий комплекс XVII століття – Палац Потоцьких. На роботи спрямують гроші із міського бюджету. Окрім того, планують залучити понад 80 мільйонів гривень грантових грошей