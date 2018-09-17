На Львівщині сталася масштабна ДТП: травмовано шестеро осіб



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Серед постраждалих двоє хлопчиків віком 2 та 4 роки

У Львівській області, вчора 15 вересня, на автодорозі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, внаслідок чого було травмовано шестеро осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За попередніми даними, поблизу села Чишки 32-річний водій автомобіля Volkswagen Golf на іноземній реєстрації зіткнувся з BMW 560L під керуванням 48-річного жителя Вінниці, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок цього BMW опинився на смузі зустрічного руху та вчинив лобове зіткнення з автомобілем Audi А4, за кермом якого знаходився 27-річний львів’янин.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій Audi, пасажир Volkswagen, водій BMW та троє його пасажирів, двоє з яких – хлопчики віком 2 та 4 роки. Всі вони доставлені у лікарні для надання медичної допомоги.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На даний момент проводиться досудове розслідування.