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    На Львівщині сталося лобове зіткнення маршрутки з автівкою: є постраждалі

    Внаслідок зіткнення авто і маршрутки постраждали п'ятеро людей
    У Львівській області, 23 грудня, на трасі у Стрийському районі зіткнулись автомобіль «ВАЗ 2126» та  автобус «Газель», внаслідок ДТП постраждали 5 людей. Про це повідомляється на сайті ДСНС Львівщини. Рятувальники з'ясували, що постраждали 5 людей: водій авто, водій автобуса та 3
    • Сьогодні, 21:42
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    <span>Аварія трапилась близько 07:00 ранку</span>
    Фото: lviv.dsns.gov.ua
    Аварія трапилась близько 07:00 ранку

    Внаслідок зіткнення авто і маршрутки постраждали п'ятеро людей

    У Львівській області, 23 грудня, на трасі у Стрийському районі зіткнулись автомобіль «ВАЗ 2126» та  автобус «Газель», внаслідок ДТП постраждали 5 людей.

    Про це повідомляється на сайті ДСНС Львівщини.

    Рятувальники з'ясували, що постраждали 5 людей: водій авто, водій автобуса та 3 пасажирів автобуса.

    Постраждалі в стані різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню.

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    На Львівщині сталося лобове зіткнення маршрутки з автівкою: є постраждалі
    На Львівщині сталося лобове зіткнення маршрутки з автівкою: є постраждалі

    Раніше повідомлялося, що у Тернополі поліція розслідує ДТП за участю працівника прокуратури. Аварія трапилась 19 грудня на вул. Руській.

    Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Миколаївській області сталася ДТП за участю військового автомобіля, внаслідок чого загинула жінка.


    ДТП Львівщина ДСНС водій
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