На Львівщині сталося лобове зіткнення маршрутки з автівкою: є постраждалі
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Фото: lviv.dsns.gov.ua
Аварія трапилась близько 07:00 ранку
Внаслідок зіткнення авто і маршрутки постраждали п'ятеро людей
У Львівській області, 23 грудня, на трасі у Стрийському районі зіткнулись автомобіль «ВАЗ 2126» та автобус «Газель», внаслідок ДТП постраждали 5 людей.
Про це повідомляється на сайті ДСНС Львівщини.
Рятувальники з'ясували, що постраждали 5 людей: водій авто, водій автобуса та 3 пасажирів автобуса.
Постраждалі в стані різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі поліція розслідує ДТП за участю працівника прокуратури. Аварія трапилась 19 грудня на вул. Руській.
Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Миколаївській області сталася ДТП за участю військового автомобіля, внаслідок чого загинула жінка.