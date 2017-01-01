На Львівщині сталося лобове зіткнення маршрутки з автівкою: є постраждалі

Внаслідок зіткнення авто і маршрутки постраждали п'ятеро людей

У Львівській області, 23 грудня, на трасі у Стрийському районі зіткнулись автомобіль «ВАЗ 2126» та автобус «Газель», внаслідок ДТП постраждали 5 людей. Про це повідомляється на сайті ДСНС Львівщини. Рятувальники з'ясували, що постраждали 5 людей: водій авто, водій автобуса та 3