  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині туристичний автобус потрапив у смертельну ДТП

    • Розсилка
    <p>Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм помер на місці ДТП</p> - На Львівщині туристичний автобус потрапив у смертельну ДТП

    Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм помер на місці ДТП

    Фото: Патрульна поліція Львівщини

    ДТП сталась близько третьої ночі на автодорозі «Львів-Шегині»

    На Львівщині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем «Мерседес», загинув водій автомобіля.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    ДТП сталась в четвер, 21 лютого, близько третьої ночі на автодорозі «Львів-Шегині» в одному з сіл Городоцького району.

    Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автобус, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення, та «Мерседес», яким керував 35-річний мешканець Городка.

    Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм помер на місці ДТП.

    З пасажирів автобуса за медичною допомогою ніхто не звертався.

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Нагадаємо, раніше на Львівщині внаслідок зіткнення легковика  з автобусом, який їхав із Польщі, загинуло четверо людей.

    Читайте також
    ДТП Львівщина водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ