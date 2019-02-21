На Львівщині туристичний автобус потрапив у смертельну ДТП



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Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм помер на місці ДТП Фото: Патрульна поліція Львівщини

ДТП сталась близько третьої ночі на автодорозі «Львів-Шегині»

На Львівщині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем «Мерседес», загинув водій автомобіля.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталась в четвер, 21 лютого, близько третьої ночі на автодорозі «Львів-Шегині» в одному з сіл Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автобус, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення, та «Мерседес», яким керував 35-річний мешканець Городка.

Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм помер на місці ДТП.

З пасажирів автобуса за медичною допомогою ніхто не звертався.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Львівщині внаслідок зіткнення легковика з автобусом, який їхав із Польщі, загинуло четверо людей.