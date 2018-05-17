На Львівщині у військовому містечку знайшли мертвим начальника варти

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Начальника варти військового містечка на Львівщині знайшли мертвим у сторожці з двома вогнепальними пораненнями

У четвер вранці на території одного з військових містечок Львівської області у вартовому приміщенні було знайдено тіло офіцера Збройних Сил України - начальника варти з двома вогнепальними пораненнями, повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

«17 травня 2018 року близько 4.50 на території одного з військових містечок Львівщини у вартовому приміщенні виявлено тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями - в область голови та грудей», - ідеться в оприлюдненому в четвер удень повідомленні.

Наразі триває комплекс слідчих розшукових дій щодо встановлення обставин події та можливих причетних осіб до вчинення злочину. Після проведення огляду місця події планується внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудове розслідування здійснюватиме Слідче управління ГУ Нацполіції у Львівській області, а процесуальне керівництво - військова прокуратура Львівського гарнізону.