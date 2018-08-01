На Львівщині учасник АТО оголосив сухе голодування



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Учасник АТО в Дрогобичі оголосив сухе голодування

У Дрогобичі виник конфлікт довкола місцевого сміттєзвалища

У Дрогобичі на Львівщині один із учасників АТО Андрій Коваленко оголосив сухе голодування на знак протесту проти беззаконня дій блокувальників полігону ТПВ.

Про це повідомив міський голова Тарас Кучма, звертаючись до жителів Дрогобича.

«На громадському віче, яке відбулось минулої неділі, ми прийняли важливу резолюцію для подальшого вирішення сміттєвої проблеми у Дрогобичі у правовій площині. Вона передбачає звернення до низки посадових осіб держави та міста щодо розблокування Дрогобицького міського сміттєзвалища для проведення ремонтних робіт, рекультивації та підготовки до закриття у 2020−2021 роках, а також стосовно встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до незаконного блокування сміттєзвалища та своїми діями завдали бюджету Дрогобича збитків на мільйони гривень», — зазначив Кучма.

За його словами, щоб підтримати законне врегулювання ситуації з полігоном на віче прийшли воїни АТО, які повернулись до домівок після важких поранень. Проте захисники української незалежності зустрілись із зневагою та лайкою з боку учасників блокування. Тому Коваленко оголосив про сухе голодування. Цей вчинок він пояснив тим, що відчув зневагу від тих, від кого не очікував — представників мирного населення.

Як повідомлялося, у райцентрі Дрогобич на Львівщині виник конфлікт довкола місцевого сміттєзвалища.

Мешканці села Бронниця, де знаходиться полігон ТПВ, заблокували в'їзд на полігон, вимагаючи його закриття. Незаконність блокування визнано двома судовими рішеннями. Звалище має всі дозвільні акти та паспорти для свого функціонування. Втім, воно досі не розблоковане.

Як зазначив міський голова, конфліктна ситуація виникла саме тоді, коли міська влада почала приводити звалище до екологічних норм: встановила відеоспостереження, почала огороджувати смітник, що виявилось не на руку людям, які заробляють на відходах.

В планах міської ради — спорудження протягом найближчих двох — трьох років сучасного сміттєпереробного заводу.