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    На Львівщині вандали пошкодили два пам’ятники Папі Римському Івану Павлу ІІ

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    <p>Пошкоджений пам&rsquo;ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ у&nbsp;Трускавці</p> - На Львівщині вандали пошкодили два пам’ятники Папі Римському Івану Павлу ІІ

    Пошкоджений пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ у Трускавці

    Фото: Depo.Львів

    Один з пам’ятників атакував психічнохворий чоловік

    На Львівщині у Трускавці та Дрогобичі було пошкоджено два пам’ятники Папі Римському Івану Павлу ІІ.

    Про це повідомляють видання «Depo.Львів» та «Варто».

    У Трускавці у ніч на 13 грудня було пошкоджено одну руку пам’ятника. Розглядають дві версії: її пошкодив зловмисник або це саморуйнування.

    Такий самий інцидент стався й у Дрогобичі у суботу, 12 грудня. Як повідомляється, там пам’ятник пошкодив місцевий житель.

    «Психічнохворий чоловік, якого неодноразово бачили на вулицях Дрогобича в чорному одязі, протигазі та з косою, атакував пам’ятник Папі Римському Іванові Павлові ІІ біля костелу св. Варфоломія. Зловмисник кинувся на постамент і відтяв палець постаменту. Чоловіка заарештовано», – цитує видання слова анонімного свідка події.

    На фото видно, що в пам’ятника відбито мізинець правої руки

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    До слова, на Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності.

    Теги: Львівщина Папа Римський вандалізм пам'ятник
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