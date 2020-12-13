На Львівщині вандали пошкодили два пам’ятники Папі Римському Івану Павлу ІІ

Один з пам’ятників атакував психічнохворий чоловік

На Львівщині у Трускавці та Дрогобичі було пошкоджено два пам’ятники Папі Римському Івану Павлу ІІ.

Про це повідомляють видання «Depo.Львів» та «Варто».

У Трускавці у ніч на 13 грудня було пошкоджено одну руку пам’ятника. Розглядають дві версії: її пошкодив зловмисник або це саморуйнування.

Такий самий інцидент стався й у Дрогобичі у суботу, 12 грудня. Як повідомляється, там пам’ятник пошкодив місцевий житель.

«Психічнохворий чоловік, якого неодноразово бачили на вулицях Дрогобича в чорному одязі, протигазі та з косою, атакував пам’ятник Папі Римському Іванові Павлові ІІ біля костелу св. Варфоломія. Зловмисник кинувся на постамент і відтяв палець постаменту. Чоловіка заарештовано», – цитує видання слова анонімного свідка події.

На фото видно, що в пам’ятника відбито мізинець правої руки

До слова, на Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності.