  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал (відео)

    • Розсилка
    <p><span>Ірина Камінська &ndash; мама Аміни Окуєвої &ndash; виступила на відкритті меморіалу</span><o:p></o:p></p> - На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал (відео)

    Ірина Камінська – мама Аміни Окуєвої – виступила на відкритті меморіалу

    Фото: МВС

    Меморіал зроблений у вигляді скелі

    У Глевасі Фастівського району Київської області на місці вбивства добровольця Аміни Окуєвої відкрили меморіальний знак.

    Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    «Пам'ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам'ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки «була», вона є і завжди буде воїном. На пам'ятнику напис з Корану: «Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха», – сказала на церемонії відкриття мати Окуєвої Ірина Камінська.

    81_22

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що в найважчий для України час Аміна Окуєва стала на захист країни, і нагадав, що в цьому році були затримані зловмисники, які підозрюються в її вбивстві.

    «Основний підозрюваний Ігор Редькін зараз перебуває під слідством, а справа готова до передачі в суд. Завтра суд продовжить йому запобіжний захід. У нас є дані про можливу провокацію, що підозрюваному стане погано, щоб вивезти його з суду. Однак, ми готові до таких провокацій», – додав Геращенко.

    Як відомо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

    12 січня 2020 року прокуратура Київської області заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Також повідомлялося, що на рахунку злочинців ще два замовних вбивства.

    Теги: МВС вбивство добровольці Київщина Аміна Окуєва пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies