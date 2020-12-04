На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал (відео)

Меморіал зроблений у вигляді скелі

У Глевасі Фастівського району Київської області на місці вбивства добровольця Аміни Окуєвої відкрили меморіальний знак.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Пам'ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам'ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки «була», вона є і завжди буде воїном. На пам'ятнику напис з Корану: «Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха», – сказала на церемонії відкриття мати Окуєвої Ірина Камінська.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що в найважчий для України час Аміна Окуєва стала на захист країни, і нагадав, що в цьому році були затримані зловмисники, які підозрюються в її вбивстві.

«Основний підозрюваний Ігор Редькін зараз перебуває під слідством, а справа готова до передачі в суд. Завтра суд продовжить йому запобіжний захід. У нас є дані про можливу провокацію, що підозрюваному стане погано, щоб вивезти його з суду. Однак, ми готові до таких провокацій», – додав Геращенко.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

12 січня 2020 року прокуратура Київської області заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Також повідомлялося, що на рахунку злочинців ще два замовних вбивства.