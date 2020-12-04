На Подолі відкрили пам’ятник знак загиблим на Донбасі захисникам (фото)

На Донбасі загинули 24 мешканці Подолу

Сьогодні, 4 грудня, у Почайнинському сквері в Подільському районі Києва відкрили пам’ятний знак героям, які загинули під час антитерористичної операції на сході нашої Батьківщини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Низький уклін усім, хто захищав і продовжує захищати рідну землю та відстоювати її незалежність на сході. Нехай цей пам’ятний знак стане місцем, де бойові побратими й кожен із жителів міста зможуть схилити голову на знак пам’яті й шани загиблих борців за волю та незалежність рідної землі. На превеликий жаль, 24 наші земляки-подоляни поклали свої життя, захищаючи національну єдність та територіальну цілісність держави. Світла пам’ять про них навіки житиме в наших серцях», – зазначив у своєму виступі очільник Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Віктор Смирнов.

За словами голови району, в бойових діях на Донбасі в лавах Збройних сил України та інших військових формуваннях взяли участь більше двох тисяч мешканців Подільського району.

Усі присутні вшанували пам’ять героїв, які загинули під час антитерористичної операції на сході України, хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

Крім того, до поминальної панахиди (літії) за загиблими воїнами на сході України долучився настоятель храму, голова парафіяльної ради митрофорний протоієрей парафії святого Миколи Набережного отець Стефан Яремчук.

Нагадаємо, 4 грудня мер Києва Віталій Кличко зустрівся киянами-учасниками АТО та вручив 24 ордери на нові квартири.