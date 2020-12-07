У Британії знайшли новий таємничий обеліск: це вже четверта така знахідка у світі

За словами місцевого жителя, конструкція, виявлена на острові Уайт, була близько 10 футів висотою

Поява нового моноліту викликала справжній переполох на острові Уайт

На острові Уайт у Великобританії помітили черговий загадковий моноліт – через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені у США і Румунії. Про це повідомляє Sky News.

Черговий блискучий об’єкт виявив 29-річний британець Том Данфорд, який вигулював собаку зі своєю нареченою і сестрою о 7:30 ранку у неділю. Він помітив загадковий дзеркальний об’єкт на острові Комптон-Біч.

«Ми спустилися по сходах і приблизно в 100 ярдів від нас побачили це велике зображення сонця. Останнім часом я знав про всі історії про моноліти, тому відразу впізнав його», – розповів він Sky News.

За словами Данфорда, конструкція, виявлена на острові Уайт, була близько 10 футів висотою.

«Людина, яка помістила це туди, знає, що робить. Це дійсно вражає. Це хтось розігрує нас, я не вірю ні в одну з теорій змови», – каже чоловік.

Знайдений обеліск/Фото: Sky News

Як повідомляє Sky News, поява нового моноліту викликала справжній переполох на острові, все більше людей приходять на нього подивитися.

«Коли ми повернулися приблизно через пів години, навколо нього товпилося ще більше собаківників – ймовірно, близько дюжини. Сьогодні до нього з’їхалося чимало людей», – говорить Данфорд.

Хто встановив об’єкт – поки не зрозуміло.

Раніше схожий моноліт зник з пустелі штату Юта у США, всього за 9 днів після того, як його вперше побачили. Виявилося, що його прибрали тіктокери, що виступають за туризм, безпечний для довкілля.

У день раптового зникнення схожий предмет знайшли у Румунії на пагорбі поблизу міста П'ятра-Нямц, що на північному сході країни.

Між знайденими обелісками знайшли невелику різницю у висоті та поверхні об'єкту – якщо у США він мав гладенькі стіни, то у Румунії був ніби помальований колами.

Крім того, нещодавно знайдений у Румунії таємничий обеліск зник.

Зазначимо, що 3 грудня, таємничий обеліск у США зник з пустелі, тепер його знайшли на вершині Каліфорнії.

Додамо, що загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико.