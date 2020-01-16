На Львівщині викрили подружжя, яке організувало шахрайську схему



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Зловмисники виготовляли фіктивні документи для отримання іноземного громадянства

Слідчі Галицького відділу поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 викрили злочинну діяльність подружжя з Тернопільщини, які організували шахрайську схему з виготовлення підроблених документів.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Під час досудового розслідування, відкритого за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що чоловік з дружиною віком 42 та 40 років виготовляли пакет фіктивних документів, необхідних для отримання громадянства Республіки Румунія.

Діяли шахраї на території Львова та Тернопільської області. Вартість такої послуги сягала майже 60 тисяч гривень.

Сьогодні, 15 січня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Львові та на Тернопольщині. Було виявлено та вилучено підроблені документи різних юридичних осіб, фіктивні документи для отримання громадянства, печатки, оргтехніку, флеш-накопичувачі та інші речові докази.

Зараз поліцейські встановлюють усіх потерпілих, а також суму завданих збитків внаслідок шахрайських дій.

Вирішують питання про повідомлення зловмисникам підозри.

Досудове розслідування триває.