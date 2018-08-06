  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині вночі не працювали пункти пропуску на кордоні

    • Розсилка
    Пропускні пункти на кордоні України не працювали - На Львівщині вночі не працювали пункти пропуску на кордоні
    Пропускні пункти на кордоні України не працювали

    Причиною зупинки роботи пунктів пропуску називають поломку комп'ютерів

    На Львівщині не працювали пункти пропуску на кордоні. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

    «З 01:00 по 05:00. Пропускні пункти на кордоні України - не працювали !!! Нікого не пускали в Україну. Ані автобуси, ані легкові. На українській стороні нічого не пояснюють. Поляки казали, що в «Українців полетіли всі комп'ютери і кордон закрили», - написав він.

    Він також додав фото з пункту пропуску Краківець і Рава Руська.

     

    Читайте також
    прикордонники Львівщина технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ