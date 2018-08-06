На Львівщині вночі не працювали пункти пропуску на кордоні



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Пропускні пункти на кордоні України не працювали

Причиною зупинки роботи пунктів пропуску називають поломку комп'ютерів

На Львівщині не працювали пункти пропуску на кордоні. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«З 01:00 по 05:00. Пропускні пункти на кордоні України - не працювали !!! Нікого не пускали в Україну. Ані автобуси, ані легкові. На українській стороні нічого не пояснюють. Поляки казали, що в «Українців полетіли всі комп'ютери і кордон закрили», - написав він.

Він також додав фото з пункту пропуску Краківець і Рава Руська.