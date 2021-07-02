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    ДТП на Одещині: загинули жінка та дитина

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    За кермом іномарки перебував 33-річний водій - ДТП на Одещині: загинули жінка та дитина
    За кермом іномарки перебував 33-річний водій
    Фото: Нацполіція

    Дюдей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі

    Напередодні пізно ввечері на трасі Одеса-Рені під колесами автівки загинули жінка та дитина. Про це йдеться у ТСН.Ранок.

    Ще одна постраждала – наразі у лікарні. Очевидці кажуть: людей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі.

    Відомо, що за кермом іномарки перебував 33-річний водій. Чи був він напідпитку і чому вчасно не загальмував – з'ясовує поліція.

    Нагадаємо, у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм. Про це розповіли в поліції Волинської області, про аварію повідомила правоохоронців мати дитини о 19.46.

    За попередньою інформацією, наїзд стався, коли 29-річна місцева жителька везла дитячий візочок з донькою, рухаючись узбіччям вулиці. На місце події виїхала оперативна група. Освідування водія показало, що він перебував у нетверезому стані.

    Теги: ДТП Одеса водій поліція жінка
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    ДТП на Одещині: загинули жінка та дитина