ДТП на Одещині: загинули жінка та дитина

Дюдей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі

Напередодні пізно ввечері на трасі Одеса-Рені під колесами автівки загинули жінка та дитина. Про це йдеться у ТСН.Ранок.

Ще одна постраждала – наразі у лікарні. Очевидці кажуть: людей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі.

Відомо, що за кермом іномарки перебував 33-річний водій. Чи був він напідпитку і чому вчасно не загальмував – з'ясовує поліція.

Нагадаємо, у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм. Про це розповіли в поліції Волинської області, про аварію повідомила правоохоронців мати дитини о 19.46.

За попередньою інформацією, наїзд стався, коли 29-річна місцева жителька везла дитячий візочок з донькою, рухаючись узбіччям вулиці. На місце події виїхала оперативна група. Освідування водія показало, що він перебував у нетверезому стані.