На Львівщині затопленими залишаються десятки дворів



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Рівень води поступово спадає

Станом на 7 годину 19 червня у Львівській області залишаються підтопленими 30 присадибних ділянок. Про це пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів», — йдеться у повідомленні.

Наразі залишаються підтопленими «30 присадибних ділянок у с. Криниця Миколаївського району», — додали рятувальники.

Вони також повідомили, що рівень води поступово спадає.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

Напередодні повідомлялося, що зливи підтопили понад 230 господарству двох областях.Також вже зазначалося, що рівень води поступово спадає. Для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 12 чол. о/с та 4 од. техніки. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

Крім того на Херсонщині, де 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, з них 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району, станом на 7 годину 18 червня залишаються підтопленими 170 домогосподарств, з них 16 житлових будинків. Рівень води поступово спадає.