Демонстранти у Мінську зламали водомет на ходу (відео)
Протестуючі на ходу розібрали водомет і витягли балон з фарбою
У Мінську протестувальники атакували водомет і зламали його, потрапивши на відео, опубліковане в неділю, 4 жовтня, в Telegram-каналі Readovka.
Уточнюється, що для розгону учасників протестів біля Палацу спорту силовики використовують водомети. При цьому в воду додали пігмент фарби. На кадрах видно, як демонстранти на ходу розібрали пристрій і витягли балон з фарбою. Далі вони закидали техніку різними речами.
Як зазначає Readovka, після події водомет працював несправно.
Раніше, 4 жовтня у Мінську почалася чергова акція протесту проти фальсифікації виборів. Відбуваються затримання, центр міста перекритий силовиками. З різних районів Мінська надходять повідомлення, що мобільний інтернет працює з перебоями.
Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.
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