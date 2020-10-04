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    У світі

    Демонстранти у Мінську зламали водомет на ходу (відео)

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    Після втручання протестуючих водомет працював несправно - Демонстранти у Мінську зламали водомет на ходу (відео)
    Після втручання протестуючих водомет працював несправно

    Протестуючі на ходу розібрали водомет і витягли балон з фарбою

    У Мінську протестувальники атакували водомет і зламали його, потрапивши на відео, опубліковане в неділю, 4 жовтня, в Telegram-каналі Readovka. 

    Уточнюється, що для розгону учасників протестів біля Палацу спорту силовики використовують водомети. При цьому в воду додали пігмент фарби. На кадрах видно, як демонстранти на ходу розібрали пристрій і витягли балон з фарбою. Далі вони закидали техніку різними речами.

    Як зазначає Readovka, після події водомет працював несправно.

    Раніше, 4 жовтня у Мінську почалася чергова акція протесту проти фальсифікації виборів. Відбуваються затримання, центр міста перекритий силовиками. З різних районів Мінська надходять повідомлення, що мобільний інтернет працює з перебоями.

    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні і порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

    Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.

    Як відомо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. 

    Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу. 

    На сайті Євросоюзу 2 жовтня з’явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв’язку з порушенням прав людини та фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає. 

    Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

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