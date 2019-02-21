На Миколаївщині бійцівська собака загризла молоду жінку



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Поліція встановлює власника собаки та шукає очевидців трагедії

У Вознесенську на Миколаївщині 27-річна жінка померла у лікарні після нападу бійцівського собаки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«18 лютого о 21:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Котовського собака кусає людину. Коли на місце події прибули поліцейські, потерпіла знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес, попередньо, породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік», - розповіли в поліції.

Зазначається, що медики діагностували потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження.

«Наступного дня близько 07:30 жінка померла у реанімаційному відділенні Вознесенської ЦРЛ. Для встановлення причини її смерті тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи», - зазначили в поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин події.

Поліція встановлює власника собаки та шукає очевидців трагедії. Також правоохоронці перевіряють інформацію подруги загиблої, яка стверджує, що жінка йшла на зустріч зі знайомим, у якого є пес вказаної породи.

Як повідомляє місцеве видання «Новости N», подруга загиблої жінки розповіла, що загибла пізно увечері зустрілася зі своїм хлопцем, який прийшов з собакою бійцівської породи. При невідомих обставинах собака напала на жінку, розірвавши їй обличчя і пробивши зубами череп.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва собака бійцівської породи покусав двох жінок.