На Миколаївщині чоловік стріляв у дітей, які гралися



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Були травмовані троє дітей

У Новій Одесі чоловік стріляв з саморобного пристрою по дітях.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався 9 вересня.

«68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися. Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років», - заявили в поліції.

Зазначається, що сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до медичного закладу.

Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.

Вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника.