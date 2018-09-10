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    На Миколаївщині чоловік стріляв у дітей, які гралися

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    На Миколаївщині чоловік стріляв у дітей, які гралися

    Були травмовані троє дітей

    У Новій Одесі чоловік стріляв з саморобного пристрою по дітях.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    Інцидент стався 9 вересня.

    «68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися. Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років», - заявили в поліції.

    Зазначається, що сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до медичного закладу.

    Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.

    Вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

    Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника.

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