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    На Миколаївщині кілька днів горить сміттєзвалищє: дим накрив місто і села

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    31 серпня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів КП &laquo;Санітарна очистка міста&raquo; (Миколаївщина) - На Миколаївщині кілька днів горить сміттєзвалищє: дим накрив місто і села
    31 серпня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів КП «Санітарна очистка міста» (Миколаївщина)

    Сміттєзвалище горить з 29 серпня

    Пожежа на полігоні твердих побутових відходів КП «Санітарна очистка міста» у Вознесенському районі на Миколаївщині знову розгорілася після того, як її загасили 29 серпня. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

    «Станом на 10:00 31 серпня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів КП «Санітарна очистка міста» на вулиці Єланецьке шосе села Таборівка Вознесенського району», - вказано у повідомленні.

    Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у відомстві отримали 29 серпня о 6:30. Вогонь встиг поширитись звалищем на орієнтовну площу 1 га. Тієї ж доби о 8:30 пожежу було локалізовано, о 13:00 - ліквідовано.

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    На Миколаївщині кілька днів горить сміттєзвалищє: дим накрив місто і села
    На Миколаївщині кілька днів горить сміттєзвалищє: дим накрив місто і села
    На Миколаївщині кілька днів горить сміттєзвалищє: дим накрив місто і села
    На Миколаївщині кілька днів горить сміттєзвалищє: дим накрив місто і села

    «Не зважаючи на роботу особового складу та техніки, низка факторів, серед яких: значне накопичення продуктів гниття, спекотна погода, поривчастий вітер, знову спровокували нові осередки відкритого горіння та тління, орієнтовна площа яких наразі становить близько 1 га. Їдкий дим розповсюджується на достатню відстань, зокрема: територію найближче розташованих сіл Таборівка, Ракове та міста Вознесенськ», - додали у ДСНС.

    Водночас, як вказано, керівництвом міста Вознесенськ ухвалено рішення щодо звільнення із займаної посади директора КП «Санітарна очистка міста».

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