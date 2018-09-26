На Миколаївщині потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі



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Фото: Національна поліція Автомобіль ЗАЗ-110307 після зіткнення з потягом

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля загинули

У Баштанському районі Миколаївської області на регульованому залізничному переїзді пасажирський потяг «Інтерсіті» зіткнувся з легковим автомобілем ЗАЗ-110307, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

За даними відомства, інцидент стався 25 вересня о 17:30 біля населеного пункту Лоцкіне.

Зазначається, що автомобіль опинився на колії, проїжджаючи залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора. У цей час в авто врізався потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля загинули», — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що за цим фактом порушили справу за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.