  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Миколаївщині потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі

    • Розсилка
    <span>Автомобіль ЗАЗ-110307 після зіткнення з потягом</span> - На Миколаївщині потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі
    Фото: Національна поліція
    Автомобіль ЗАЗ-110307 після зіткнення з потягом

    Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля загинули

    У Баштанському районі Миколаївської області на регульованому залізничному переїзді пасажирський потяг «Інтерсіті» зіткнувся з легковим автомобілем ЗАЗ-110307, внаслідок чого загинули двоє людей.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

    За даними відомства, інцидент стався 25 вересня о 17:30 біля населеного пункту Лоцкіне.

    Зазначається, що автомобіль опинився на колії, проїжджаючи залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора. У цей час в авто врізався потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».

    «Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля загинули», — йдеться у повідомленні.

    У поліції розповіли, що за цим фактом порушили справу за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

    ДТП потяг водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ