На Миколаївщині потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі
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Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля загинули
У Баштанському районі Миколаївської області на регульованому залізничному переїзді пасажирський потяг «Інтерсіті» зіткнувся з легковим автомобілем ЗАЗ-110307, внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
За даними відомства, інцидент стався 25 вересня о 17:30 біля населеного пункту Лоцкіне.
Зазначається, що автомобіль опинився на колії, проїжджаючи залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора. У цей час в авто врізався потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля загинули», — йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що за цим фактом порушили справу за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.