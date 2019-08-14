На Миколаївщині «соцпрацівниці» викрали 200 тисяч грн у пенсіонерки



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Пенсіонерка виявила зникнення своїх заощаджень після візиту двох жінок

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До Первомайського відділу поліції днями звернулась 73-річна місцева мешканка із заявою про те, що декілька хвилин тому з її квартири, розташованої по вул. Корабельна, 7 викрадено її заощадження. Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

Від потерпілої правоохоронці дізнались, що того дня до її квартири прийшли дві невідомі жінки, які назвались працівницями соціальних служб, що опікуються ветеранами труда, та повідомили, що принесли їй доплату до пенсії у розмірі 110 гривень. Та коли злодійки пішли геть, старенька виявила зникнення своїх заощаджень в сумі 61 тисячі гривень та майже 5500 доларів США, що склало загальний матеріальний збиток у розмірі майже 200 тисяч гривень.

Прикмети зловмисниць: на вигляд близько 35-40 років, зріст близько 160-165 см та 170-175 см, обидві плотної тілобудови, мали темне волосся середньої довжини кучеряве та пряме, зачесане назад, відповідно, у вищої з жінок повні губи і яскравий макіяж, обидві були в окулярах для зору. Були одягнені в одяг темного кольору.

Наразі слідчими Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка», санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисниць, причетних до скоєння вказаного злочину. Слідчі дії тривають.